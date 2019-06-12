Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli
'nde bir ağıldan 7 küçükbaş hayvan çalındı.
Alınan bilgiye göre, M.K. Karahamza köyündeki ağılında hayvanlarının eksik olduğunu fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler ağıldan 7 küçükbaş hayvanın çalındığını tespit etti. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Yüksekten düşen kişi yaralandı Vize
ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Doğanca
köyündeki evinin çatısında bulunan güvercin kümesine bakmaya çıkan İ.D. dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.
İ.D. yakınları tarafından götürüldüğü Vize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaçak balık avına ceza
Vize ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 5 kişiye ceza uygulandı.
Vize ilçesinin Aksicim köyü Kazandere Barajı
'nda kaçak balık avlanıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri bölgede çalışmada bulundu.
Ekipler, yürüttükleri çalışmada 5 kişiyi balık avladığı sırada yakaladı.
Kaçak avlananlar hakkında ceza uygulandı, canlı ele geçirilen balıklar suya bırakıldı.
Öte yandan jandarma ekiplerince balık avında kullanılan malzemeler de el konuldu.
Kaynak: AA
Vize
, Jandarma
, Kırklareli
, Güncel