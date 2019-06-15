Kırklareli'nde asayiş

Vize
ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 7 kişiye ceza uygulandı.
Vize ilçesinin Aksicim köyündeki Kazandere Barajı
'nda kaçak balık avlanıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri bölgede çalışmada bulundu.
Ekipler, yürüttükleri çalışmada 7 kişiyi balık avladığı sırada yakaladı.
Kaçak avlananlar hakkında ceza uygulandı, canlı ele geçirilen balıklar suya bırakıldı.
Öte yandan jandarma ekiplerince balık avında kullanılan malzemeler de el konuldu.
-Motorsiklet hırsızlığıLüleburgaz
ilçesinde park halindeki motorsiklet çalındı.
Alınan bilgiye göre, İ.T. Koca Sinan Mahallesi Edirne
Caddesi'ne park ettiği motorsikletinin bir süre sonra yerinde olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.Polis
ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.