15.06.2019 11:13
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Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli

Vize ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 7 kişiye ceza uygulandı.

Vize ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 7 kişiye ceza uygulandı.

Vize ilçesinin Aksicim köyündeki Kazandere Barajı'nda kaçak balık avlanıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışmada bulundu.

Ekipler, yürüttükleri çalışmada 7 kişiyi balık avladığı sırada yakaladı.

Kaçak avlananlar hakkında ceza uygulandı, canlı ele geçirilen balıklar suya bırakıldı.

Öte yandan jandarma ekiplerince balık avında kullanılan malzemeler de el konuldu.
-Motorsiklet hırsızlığı
Lüleburgaz ilçesinde park halindeki motorsiklet çalındı.
Alınan bilgiye göre, İ.T. Koca Sinan Mahallesi Edirne Caddesi'ne park ettiği motorsikletinin bir süre sonra yerinde olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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