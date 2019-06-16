16.06.2019 14:08
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Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli

Kırklareli'nde iki kişi yediği dondurmadan zehirlendi.

Kırklareli'nde iki kişi yediği dondurmadan zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Kuleli köyünde M.İ ve M.İ, dondurma yedikten sonra bir süre sonra rahatsızlandı.
Mide bulantısı şikayetiyle yakınlarının yardımı ile iki kişi Babaeski Devlet Hastanesine başvurdu.
M.İ ve M.İ'nin gıda zehirlenmesi tanısıyla yapılan ilk müdahalesinin ardından Edirne Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Kaçak içki operasyonu
Vize'de düzenlenen operasyonda 75 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kıyıköy beldesinde H.E'nin işletmesinde kaçak içki satışı yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler şüphelinin işletmesinde yaptığı aramada çeşitli miktarlarda 75 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Kaçak içkiler imha edilirken, H.E'ye alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanun kapsamında idari işlem yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Jandarma, Babaeski, Kırklareli, Güncel

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