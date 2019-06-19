19.06.2019 16:18
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Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli

Babaeski'de dere yatağında kendiliğinden yetiştiği değerlendirilen bin kök Hint keneviri imha edildi.

Babaeski'de dere yatağında kendiliğinden yetiştiği değerlendirilen bin kök Hint keneviri imha edildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma komutanlığı ekipleri Kuleli köyünde dere yatağında bin kök Hint keneviri olduğunu tespit etti.
Kendiliğinden yetiştiği tespit edilen kenevirler söküldü. Hint kenevirleri ardından yakılarak imha edildi.
Düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 1 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki Cezayir uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
Jandarma, Babaeski, Kırklareli, Güncel

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