20.06.2019 17:34
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Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli

Demirköy'de yüksekten düşen kişi yaralandı.

Demirköy'de yüksekten düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hamdibey Mahallesi'nde apartmanın dış bölümünde kendi imkanları ile yaptığı tahta merdivene çıkan N.E, dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.
Yaralanan N.E, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan N.E, tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mantardan zehirlenme
Lüleburgaz'da mantar yiyen kişi zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, N.İ, doğadan topladığı mantarları yedikten bir süre sonra mide bulantısı şikayetiyle Lüleburgaz Devlet Hastanesine başvurdu.

N.İ'nin yediği mantar zehirlendiği tespit edildi.
İlk müdahalesi yapılan N.İ, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Tarla yangını
Vize'de bir buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evren Mahallesi'nde M.Z.K'ya ait buğday ekili tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında yaklaşık 1,5 dönüm ekili alan zarar gördü.
Kaynak: AA
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