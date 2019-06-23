23.06.2019 09:42
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Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli

Vize'de balkon korkuluğundan düşen kişi yaralandı.

Vize 'de balkon korkuluğundan düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.D, evinin balkon korkuluğunda oturduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 1.5 metre yüksekten yere düştü.
Yaralanan F.D, Vize Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan F.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Zehirlenme
Lüleburgaz 'da çamaşırsuyu içen kişi zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki evinde su zannederek çamaşır suyu içen E.M, yakınları tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Zehirlendiğini belirlenen E.M, tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Lüleburgaz , Devlet Hastanesi , Vize , Güncel

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