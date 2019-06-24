24.06.2019 17:17
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Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli

Lüleburgaz ilçesinde bir depoda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Lüleburgaz ilçesinde bir depoda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Ovacık köyünde Y.C'ye ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında maddi hasar meydana geldi.
Kırklareli 'nde kaçak balık avına ceza
Vize ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 11 kişiye ceza uygulandı.
Vize ilçesinin Aksicim köyü Kazandere Barajı 'nda kaçak balık avlanıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışmada bulundu.
Ekipler, yürüttükleri çalışmada 11 kişiyi balık avladığı sırada yakaladı. Kaçak avlananlar hakkında ceza uygulandı, canlı ele geçirilen balıklar suya bırakıldı.
Öte yandan jandarma ekiplerince balık avında kullanılan malzemeler de el konuldu.
Kaynak: AA
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