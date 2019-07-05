05.07.2019 15:54
Haberler» Güncel» Haber

Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli

Kırklareli'nde yanlışlıkla ispirto içen kişi öldü.

Kırklareli'nde yanlışlıkla ispirto içen kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Kavaklı beldesinde bir çiftlikte çalışan Türkmenistan uyruklu A.E, şişedeki sıvıyı su zannederek yanlışlıkla ispirto içti.
Bir süre sonra rahatsızlanan A.E, çiftlik sahibi N.B tarafından Kırklareli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Zehirlendiği tespit edilen A.E, ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
A.E, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
-Anız yangını
Kırklareli'nde saman balyası ve anızlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Paşayeri köyünde çiftçilik yapan N.G, traktör römorkuyla taşıdığı saman balyalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Seyir halindeyken balyaların yandığını fark eden N.G, traktör ile römorkları ayırdığı sırada yangın A.A'ya ait anızlık alana sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, 200 saman balyası ile 3 dönüm anızlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA
Devlet Hastanesi, Kırklareli, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:42   May'den Johnson'a 'hassas istihbarat' engeli
16:42   SİVAS Parktaki ağacın 'göz'ü görenleri şaşırtıyor
16:42   KARAMAN Cep telefonu çalan Afganlar güvenlik kameralarına yakalandı
16:42   KARABÜK Kazada ölen Melek toprağa verildi
16:42   ANTALYA İstismar sanığı öğretmene tahliye kararına tepki
16:41   Reyhanlı'da otomobilde patlama: 3 Suriyeliden 2'si öldü, 1'i yaralı (5)
16:40   GÜNCELLEME - Karadeniz sahilinde deniz mayını tetikleyicisi bulundu