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Kırklareli'nde asayiş

Vize'de iki şüphelinin üzerine uyuşturucu madde ele geçirildi.

19.07.2019 15:44 Kırklareli
Vize'de iki şüphelinin üzerine uyuşturucu madde ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinde asayiş kontrolü sırasında, E.E yönetimindeki otomobili durdurdu.
Jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü E.E ile otomobilde bulunan S.Ö, M.S.Ö ve M.Ö'nün üzerinde ve otomobilde arama yapıldı.
Şüphelilerden, M.S.Ö'nün üzerinde 17 ve M.Ö'nün ise 33 gram esrar ele geçirildi.
İki şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
-Aranan kişi yakalandı
Kırklareli'nde araması bulunan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan arkadaşı M.Y'yi ziyarete giden F.E'nin yapılan kimlik sorgulamasında "rüşvet almak ve vermek" suçundan araması bulunduğu tespit edildi.
F.E, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Kırklareli, Vize, Güncel

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