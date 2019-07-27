Kırklareli'nde asayiş
Kırklareli'nde bulaşık makinesı deterjanı içen çocuk zehirlendi.27.07.2019 15:54
Kırklareli'nde bulaşık makinesı deterjanı içen çocuk zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, Hazinedar köyünde iki yaşındaki F.K, evin mutfağında bulunan bulaşık makinesi deterjanını içti.
Bir süre sonra rahatsızlanan F.K, yakınları tarafından Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
F.K'nın deterjan içmesi sonucu zehirlendiği anlaşıldı. F.K, tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aranan kişi yakalandı
Kırklareli'nde araması bulunan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan O.K'yı ziyarete giden eniştesi S.Ö'nün yapılan kimlik sorgulamasında "hırsızlık" suçundan araması bulunduğu tespit edildi.
S.Ö, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hazinedar köyünde iki yaşındaki F.K, evin mutfağında bulunan bulaşık makinesi deterjanını içti.
Bir süre sonra rahatsızlanan F.K, yakınları tarafından Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
F.K'nın deterjan içmesi sonucu zehirlendiği anlaşıldı. F.K, tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aranan kişi yakalandı
Kırklareli'nde araması bulunan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan O.K'yı ziyarete giden eniştesi S.Ö'nün yapılan kimlik sorgulamasında "hırsızlık" suçundan araması bulunduğu tespit edildi.
S.Ö, gözaltına alındı.
Devlet Hastanesi, Kırklareli, Babaeski, Güncel
Kaynak: AA