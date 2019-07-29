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Kırklareli'nde asayiş

Kofçaz ilçesinde evinin bahçesindeki çiçeklerden yiyen çocuk zehirlendi.

29.07.2019 15:10 Kırklareli'nde asayiş
Kofçaz ilçesinde evinin bahçesindeki çiçeklerden yiyen çocuk zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, Kocayazı köyünde evinin bahçesinde oynayan iki yaşındaki E.S.K, bahçede kendiliğinden yetişen çiçeklerden yedi.
Bir süre sonra rahatsızlanan E.S.K, ailesi tarafından Kırklareli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Zehirlendiği belirlenen E.S.K, ilk müdahalesinin ardından Edirne Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
E.S.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
-Aranan şahıs yakalandı
Kırklareli'de araması bulunan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan kardeşi M.Ö'yü ziyarete giden E.Ö'nün yapılan kimlik sorgulamasında yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edildi.
E.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırklareli Askerlik Şubesi'ne teslim edildi.

Devlet Hastanesi, Kırklareli, Kofçaz, Güncel

Kaynak: AA

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