Haberler» Güncel» Haber

Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

16.08.2019 16:11 Kırklareli'nde asayiş
Kırklareli'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına kaçış hazırlığındaki grubu tespit etti.
Ekipler Pakistan uyruklu 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Şüpheli ölüm
Lüleburgaz ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Arda Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan M.Ç'den bir süre haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polis ekipleri çilingir yardımı ile girdikleri evde M.Ç'nin hareketsiz yattığını gördü.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri M.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
M.Ç'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bulgaristan, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:15   Boğulan baba ve oğlu toprağa verildi
17:15   Rashida Tlaib, İsrail ziyareti konusunda karar değiştirdi
17:15   İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE 16 KATLI BİNADA YANGIN (2)
17:15   Bayburt'ta orman yangını (2)
17:14   Çanakkale'de 1 haftada 450 kaçak göçmen yakalandı
17:14   Ümraniye'de 16 katlı binada yangın (2)
17:13   CHP Grup Başkanvekili Özkoç, AFAD gönüllüsü oldu