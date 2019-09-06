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Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde trafo direğinden elektrik kabloları çalındı.

06.09.2019 08:50 Kırklareli'nde asayiş
Kırklareli'nde trafo direğinden elektrik kabloları çalındı.
Alınan bilgiye göre, Yoğuntaş köyünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, trafo direğinden 15 metre bakır kablo, bakır atlama iletkenleri ve akım sigortası çalındığını fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede incelemede bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi balıkçılar kurtardı

Vize ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kıyıköy beldesinde belediye plajından serinlemek için denize giren A.E, boğulma tehlikesi geçirdi.

Bölgede tekne ile balık tutan vatandaşlar, A.E'nin çırpındığını fark etti. Balıkçılar, A.E'yi denizden çıkararak durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine kaldırılan A.E'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kırklareli, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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