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Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

29.09.2019 11:50Kırklareli'nde asayiş
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlayık köyünde yurt dışına çıkmaya hazırlanan bir grubu tespit etti.
Ekipler, Filistin uyruklu 3 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Küçükbaş hayvan hırsızlığı
Babaeski ilçesinde bir ağıldan 5 küçükbaş hayvan çalındı.
Edinilen bilgiye göre, Alpullu beldesinde sabah hayvanlarını beslemek amacıyla ağıla giden Ö.K, 5 küçükbaş hayvanının eksik olduğunu fark ederek durumu jandarma komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kırklareli, Filistin, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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