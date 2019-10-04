Kırklareli'nde asayiş

Lüleburgaz
ilçesinde çamaşır suyu içen çocuk zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, Eskitaşlı köyünde evde su zannederek çamaşır suyu içen M.Ö, bir süre sonra rahatsızlandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz'da özel bir hastaneye kaldırılan M.Ö, ilk müdahalesinin ardından Edirne Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
M.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaçakçılık
Babaeski'de 34 litre kaçak içki ele geçirildi. Kırklareli
Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Taşköprü köyü yakınlarında Y.C. yönetimindeki otomobili durdurdu.
Aramada, şişelenmiş halde 34 litre kaçak içki ele geçirildi.
Y.C'ye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı.
-Yüksekten düşme
Babaeski'de iskeleden düşen kişi yaralandı.
Nadırlı köyünde evinin dış cephesinde tadilat yapan F.D, kurduğu iskeleden dengesini kaybederek yaklaşık 7,5 metre yükseklikten düştü.
Yaralanan F.D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı.
F.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.