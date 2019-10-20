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Kırklareli'nde asayiş

Babaeski'de düşerek başını çarpan kişi yaralandı.

20.10.2019 14:48Kırklareli'nde asayiş
Babaeski'de düşerek başını çarpan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Büyükmandıra beldesinde A.S. evde yürüdüğü sırada ayağının takılarak düşmesi sonucu başını çarptı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürülen A.S, ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan A.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
-Zehirlenme
Vize ilçesinde mantar yiyen iki kişi zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, Aksicim köyünde A.M ile eşi Z.M, ormandan topladığı mantarları yedikten bir süre sonra mide bulantısı şikayetiyle sağlık merkezine başvurdu.
İlk müdahalesinin ardından zehirlendiği tespit edilen çift, Saray Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
A.M ve Z.M tedavi altına alındı.

Devlet Hastanesi, Büyükmandıra, Kırklareli, Babaeski, Güncel

Kaynak: AA

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