Haberler » Güncel » Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

27.10.2019 10:52Kırklareli'nde asayiş
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereköy köyünde yurt dışına çıkmaya hazırlanan bir grubu tespit etti.
Ekipler, Irak uyruklu 3 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Zehirlenme
Kırklareli'nde mantar yiyen üç kişi zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kızılağaç köyünde T.K. O.Ç ve Ş.Ö, ormandan topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Vize Devlet Hastanesi'ne müracaat eden T.K. O.Ç ve Ş.Ö, mantardan zehirlendiği tespit edildi.
Üç kişi tedavi altına alındı.
Uyuşturucu ele geçirildi
Vize ilçesinde bir kişinin aracında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinde asayiş denetiminde L.K yönetimindeki otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, torpido bölümünde 28 gram kubar esrar maddesi bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli L.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Uyuşturucu maddeye ise el konuldu.

Kırklareli, Jandarma, Vize, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:43 Soylu: "Coğrafyanın getirdiği önemli riskler ve yoğunluklar var"
13:42 Tel abyad'da teröristlerin yaktığı hastane onarılıyor
13:42 Antalya bakan kurum köy ve yaylalarda kaçak yapıya müsaade edilmeyecek
13:42 Elazığ'da toprak damlı evlerde loğlama zamanı
13:42 Hayaline işkur'un verdiği hibe desteğiyle kavuştu
13:40 Sivasspor, rotayı kupaya çevirdi
13:40 150 yıllık tescilli konağın koruma altına alınması bekleniyor
27.10.2019 13:49:09