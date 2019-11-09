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Kırklareli'nde asayiş

Vize ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

09.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:38Kırklareli'nde asayiş
ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri şüphe üzerine A.R.K. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili Kıyıköy beldesi girişinde durdurdu.
T.S. ve C.İ'nin de içerisinde bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 41 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili A.R.K, T.S. ve C.İ. gözaltına alındı.
İzinsiz define arayan 2 şüpheli yakalandı
Vize ilçesinde izinsiz define aradığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Hamidiye köyünde H.G. ile İ.A'nın izinsiz define aradığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler iki şüphelinin Çamlık mevkisinde izinsiz define aradığını tespit etti.
Şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarma, Vize, Güncel

Kaynak: AA

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