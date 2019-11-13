Haberler » Güncel » Kırklareli'nde asayiş - Haber

Kırklareli'nde asayiş

Vize ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

13.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:38Kırklareli'nde asayiş
ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
ekipleri, Kıyıköy beldesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda, E.K, G.D, D.K. ve K.Ş gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 72 gram esrar ele geçirildi.
2 düzensiz göçmen yakalandı
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinde yurt dışına çıkma hazırlığındaki grubu tespit etti.

Ekipler, Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırklareli, Jandarma, Vize, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:53 Erdoğan-Trump görüşmesi (3)
20:48 Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Belediyesini ziyaret etti
20:52 Erdoğan-Trump görüşmesi (2)
20:47 Ataşehir Belediyesi önünde"işten atılanlar geri alınsın" eylemi
20:46 Bayrampaşa'da banka soyguncusu vatandaşlar tarafından yakalandı; sıcak anlar kamerada...
20:29 TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
20:09 Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
19:58 Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
19:56 Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
13.11.2019 20:57:07