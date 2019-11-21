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Kırklareli'nde asayiş

Vize ilçesinde yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti.

21.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:56Kırklareli'nde asayiş
ilçesinde yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, beldesindeki evinin çatısını onarmak isteyen S.C. dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri S.C'yi Vize Devlet Hastanesine götürdü. S.C. hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
7 düzensiz göçmen yakalandı

ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, İran uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Babaeski, Çakıllı, Vize, Güncel

Kaynak: AA

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