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Kırklareli'nde asayiş

Babaeski ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift tedavi altına alındı.

26.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:02Kırklareli'nde asayiş
ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift tedavi altına alındı.
Düğüncülü köyünde bir evden duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekipler girdikleri evde S.Y. ve eşi Ş.Y'yi baygın halde buldu. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çift, Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mantar zehirlenmesi
ilçesinde doğadan topladığı mantarları yiyen kişi zehirlendi.
İğneada beldesinde E.İ., doğadan topladığı mantarlardan yemek yaptı.
Yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlanan E.İ.'nin, yakınları tarafından götürüldüğü Demirköy Devlet Hastanesinde zehirlendiği belirlendi.
E.İ'nin tedavisine devam ediliyor.

Demirköy, Jandarma, Babaeski, Güncel

Kaynak: AA

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