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Kırklareli'nde asayiş

Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

28.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:02Kırklareli'nde asayiş
ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.
İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kıyıköy beldesinin Vezirtepe mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, S.Ü. M.Y. ve M.K.'yı suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
3 düzensiz göçmen yakalandı
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereköy'de yurt dışına çıkma hazırlığındaki grubu tespit etti.
Ekipler, İran uyruklu 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırklareli, Jandarma, Vize, Güncel

Kaynak: AA

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