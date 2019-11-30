Haberler » Güncel » Kırklareli'nde asayiş - Haber

Kırklareli'nde asayiş

Demirköy ilçesinde yediği yemekten zehirlendiği belirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.

30.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:56Kırklareli'nde asayiş
ilçesinde yediği yemekten zehirlendiği belirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.
Limanköy'de R.A. F.İ. Y.İ ve A.D. kendi yaptıkları yemekten yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Demirköy Devlet Hastanesine müracaat eden 4 arkadaşın, yapılan muayenelerinde yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi.
Bu kişiler tedavi altına alındı.
Traktör lastiğinin altında kalan çiftçi yaralandı
Vize ilçesinde traktör lastiğinin altında sıkışan çiftçi ağır yaralandı.
Sergen köyünde çiftçilik yapan F.K. tarlasını sürdüğü sırada, traktörün altına takılan çalılıkları temizlemek istedi.
Traktörün kendiliğinden hareket etmesi sonucu lastiğin altına sıkışan F.K, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Ağır yaralanan F.K., 112 Acil Sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine sevk edilen F.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kırklareli, Demirköy, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:20 Aydın'da çiftçi, pamuk yerine bezelye ekti
11:19 Ceviz bahçesini, karga ve sincaplardan yırtıcı kuş sesiyle koruyor
11:18 Kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı
11:17 Sezgin, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti
11:15 Malatya'da tarım arazileri havadan izleniyor
10:35 Yapı Kredi'de 17 yıl önce başlatılan UniCredit ve Koç Grubu'nun yüzde 50-50 ortaklığı bitti
10:34 Şehit babası Ünlen Çabuk, oğlunun şehadet haberini ayakkabı boyarken aldı
10:28 Hakkari şehidinin emaneti, yıllar sonra acılı annesine teslim edildi
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
09:51 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" dediği Kanal İstanbul projesine karşı çıktı
09:39 Esenler Otogarı'nda akılalmaz şekilde örülen duvarı çekiçle yıktı
21:48 Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek: Çektiğim acılar 1-2 yıla sığacak acılar değil
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
30.11.2019 11:21:29