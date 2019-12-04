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Kırklareli'nde asayiş

Babaeski'de bir kişi, kendisini umreye götüreceğini söylediği kişi tarafından dolandırıldığını iddia etti.

04.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:10Kırklareli'nde asayiş
'de bir kişi, kendisini umreye götüreceğini söylediği kişi tarafından dolandırıldığını iddia etti.
İlçe Komutanlığına müracaat eden A.U, ilçede bir tur firması sahibi A.E.G'ye, kendisini umreye götürmesi için 850 dolar verdiğini ileri sürdü.
A.E.G'ye bir haftadır ulaşamadığını ve işletmenin kapalı olduğunu ifade eden A.U, şikayetçi oldu.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
İş yerinden hırsızlık
'de bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İğneada beldesinde İ.Ö, işletmesinin kapı kilidinin kırık olduğunu fark ederek durumu Demirköy Jandarma Komutanlığına bildirdi.
İşletmede yapılan incelemede, rafta bulunan 11 şişe içkinin çalındığı belirlendi.
Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada şüphelinin S.D. olduğunu tespit etti.
Şüpheli gözaltına alındı.

Demirköy, Babaeski, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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