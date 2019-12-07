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Kırklareli'nde asayiş

Demirköy'de çıkan yangında, konteyner ev kullanılamaz hale geldi.

07.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:40Kırklareli'nde asayiş
'de çıkan yangında, konteyner ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, İğneada beldesinde Ş.Ç'nin konteyner evinde sobayı yaktıktan sonra borunun sıcaklığı dolayısıyla evin çatısında yangın çıktı.
Çatının yandığını fark eden Ş.Ç, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Uyuşturucu yakalandı
Vize'de bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.
Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinde asayiş kontrolü sırasında Ş.Ç yönetimindeki otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 21 gram kubar esrar maddesi bulundu.
Otomobil sürücüsü Ş.Ç ve T.Ç gözaltına alındı.
-Düzensiz göçmen yakalandı
'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bir düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şükrüpaşa köyünde sınır devriyesi sırasında yurt dışına çıkma hazırlığındaki bir kişiyi tespit etti.
Ekipler, Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırklareli, Demirköy, Güncel

Kaynak: AA

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