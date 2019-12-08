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Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde hakaret suçundan aranma kaydı olan şüpheli yakalandı.

08.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:16Kırklareli'nde asayiş
'nde hakaret suçundan aranma kaydı olan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunan İ.D'yi ziyaret eden P.U'nun yapılan kimlik kontrolünde aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan İ.D İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
-İş kazası
Vize'de motorlu testere ile ayak bileğini kesen kişi yaralandı.
Kışlacık köyünde A.Y, ormanlık alanda ağaç kestiği sırada dikkatsizlik sonucu motorlu testere elinden kaydı.
Ayak bileğini kesen A.Y, yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y, tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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