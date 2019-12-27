Kırklareli'nde asayiş

Babaeski
ilçesinde düzenlenen operasyonda 17,3 litre kaçak içki ele geçirildi. Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Büyükmandıra beldesinde bir şüphelinin halk pazarında kaçak içki sattığı bilgisine ulaştı.
Ekipler M.C'ye ait kamyonette yaptığı aramada 17,3 litre kaçak içki ele geçirdi.
Şüpheli M.C. gözaltına alındı.
Uyuşturucu maddeyle yakalandılar
Lüleburgaz ilçesinde üzerilerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkarıştıran beldesinde şüphe üzerine İ.A, A.Ö. ve M.A'yı durdurdu.
Bu kişilerin üzerilerinde yapılan aramada 21,735 gram bonzai ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.