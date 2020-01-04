Haberler » Güncel » Kırklareli'nde asayiş - Haber

Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde bir ağılda çıkan yangında hasar oluştu.

04.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:44 Kırklareli'nde asayiş
'nde bir ağılda çıkan yangında hasar oluştu.
Yoğuntaş köyünde Z.E'ye ait ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ağıldaki küçükbaş hayvanlar kısa sürede tahliye edilirken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında ağıl kullanılamaz hale geldi.
Yüksekten düşen kişi yaralandı
ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.
Poyralı köyünde A.A. evinin çatısını onarırken dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin yardımıyla Pınarhisar Devlet Hastanesinde kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kırklareli, Pınarhisar, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:24   Doğu'da 532 köy yolu kardan kapandı - Haber
11:24   Kayseri'de devrilen TIR'ın sürücüsü öldü - Haber
11:24   Samsun'dan kısa kısa - Haber
11:24   Bilecik'te yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 11 yaralı - Haber
11:23   Fuhuş operasyonu - ÇANAKKALE - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
4.01.2020 11:25:58