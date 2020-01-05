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Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde kahvehanede çıkan kavgada 3 kişiyi darp eden şüphelilerden biri tutuklandı.

05.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:04 Kırklareli'nde asayiş
'nde kahvehanede çıkan kavgada 3 kişiyi darp eden şüphelilerden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Armağan köyünde S.D'ye ait kahvehaneye ellerinde silah, sopa, bıçak ve muşta ile giren E.T, E.M ve O.M, işletme sahibi S.D'nin de aralarında bulunduğu Y.Ö ve F.K'yı darp etti.
Şüphelilerden E.T. kavga sırasında silahla çevreye rast gele ateş etti.
Vatandaşların vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, E.T, E.M ve O.M'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.M ve O.M çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.T ise tutuklandı.
Öte yandan kavgada yaralanan S.D. Y.Ö ve F.K. Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaçak kazı
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesine bağlı Hamidiye köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, bölgeye düzenlediği operasyonda, M.Ç, R.Ş, F.Ç ve H.E'yi kaçak kazı yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.

Kırklareli, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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