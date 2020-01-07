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Kırklareli'nde asayiş

Vize ilçesinde 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

07.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:56 Kırklareli'nde asayiş
ilçesinde 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, beldesinde B.Ç, M.G, O.H.G'nin yaşadığı evden duman çıktığını fark eden komşuları durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri B.Ç, M.G, O.H.G'nin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti.
3 kişi Vize Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
3 düzensiz göçmen yakalandı
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkma hazırlığındaki Pakistan uyruklu 3 düzensiz göçmeni tespit etti.
Ekiplerin yakaladığı düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırklareli, Jandarma, Kıyıköy, Vize, Güncel

Kaynak: AA

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