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Kırklareli'nde asayiş

Lüleburgaz'da yüksekten düşen kişi yaralandı.

08.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:38 Kırklareli'nde asayiş
'da yüksekten düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alacaoğlu köyünde E.S. traktörün kabinini temizlerken, dengesini kaybederek yere düştü.
Yaralanan E.S. Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
Babaeski ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamesutlu köyü yakınlarında yurt dışına çıkma hazırlığındaki Mısır uyruklu 3 düzensiz göçmeni tespit etti.

Ekiplerin yakaladığı düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Lüleburgaz, Babaeski, Güncel

Kaynak: AA

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