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Kırklareli'nde asayiş

Vize ilçesinde 2 şüpheli define ararken suçüstü yakalandı.

17.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:14Kırklareli'nde asayiş
ilçesinde 2 şüpheli define ararken suçüstü yakalandı.

İlçe Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinde N.N. ile A.Ç'nin define aradığını tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

Define aramada kullanılan malzemelere el konuldu.

Şüpheli ölüm
Lüleburgaz ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Akçaköy köyünde A.Ö'nün evinin bahçesinde hareketsiz yattığını fark eden komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler A.Ö'nün öldüğünü tespit etti.
A.Ö'nün cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, Vize, Güncel

Kaynak: AA

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