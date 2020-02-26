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Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

26.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:40Kırklareli'nde asayiş
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Komutanlığı ekipleri, 'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkma hazırlığındaki grubu tespit etti.

Ekipler, bölgede Irak uyruklu 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Uyuşturucu madde ile yakalandı
Güvenlik güçleri, Babaeski ilçesinin Alpullu beldesindeki tren garında şüphe üzerine H.K'nın üzerinde arama yaptı.
Aramada 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheli H.K. gözaltına alındı.

Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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