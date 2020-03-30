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Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde bir bebek, üzerine kaynar çorba dökülmesi sonucu yaralandı.

30.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:16
Kırklareli'nde asayiş
Kırklareli 'nde bir bebek, üzerine kaynar çorba dökülmesi sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Düzorman köyünde oturan 1 yaşındaki A.G'nin üzerine içinde kaynar çorbanın bulunduğu tencere düştü.
Yaralanan bebek yakınları tarafından Kırklareli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Ev yangını
Lüleburgaz'da bir evde çıkan yangında, ev kullanılmaz hale geldi.
Büyükkarıştıran beldesinde İ.C'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Büyükkarıştıran Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahalede bulundu.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Büyükkarıştıran, Kırklareli, Güncel
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