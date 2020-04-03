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Kırklareli'nde asayiş

Demirköy'de motorlu testere ile ayağını kesen kişi yaralandı.

03.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:34
Kırklareli'nde asayiş
Demirköy 'de motorlu testere ile ayağını kesen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sivriler köyünde Ş.S, motorlu testere ile odun kestiği sırada yanlışlıkla ayağına değdirdi.
Yaralanan Ş.S, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Sit koşullarına aykırılık
Vize ilçesinde hazine arazisinde izinsiz yapı oluşturan 6 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesi Kaz Limanı Mevkisi'nde hazine arazisinin izinsiz kullanıldığı bilgisine ulaştı.
Bölgede inceleme yapan ekipler, C.K, E.K, M.T, K.Ç, M.T ve N.A'nın hazine arazisinde yapı oluşturduğu, beton döktüğü ve tel örgü ile çevrelediğini belirledi.
Ekipler, 6 kişi hakkında işlem yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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