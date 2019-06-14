Kırklareli'nde asfalt sezonu törenle başladı

Kırklareli
'nde asfalt sezonu düzenlenen törenle başladı.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, asfalt sezonunun açılışı nedeniyle İl Özel İdaresi hizmet binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentteki yatırımların hızla devam ettiğini söyledi.
Kırklareli'nin 179 köyünün tamamında yol,su ve alt yapı alanında hizmet sunulduğunu belirten Bilgin, bu hizmetlerin ulaştırılmasında yaz kış demeden gayret gösteren işçilere teşekkür etti.
Sezon açılışının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Bilgin, gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade etti.
Törende AK Parti
Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz
, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Aydın
Karakoç ile Yol-iş Sendikası Başkanı Güvenç Aygün birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş
tarafında dua okundu. Ardından Bilgin ve beraberindekiler Kavaklı
yolundaki asfalt yapım çalışmalarını inceledi.