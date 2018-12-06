Kırklareli'nde Avcı Barınağı Yapıldı

Kırklareli
'nde avcıların olumsuz hava koşullarından korunması amacıyla avcı barınağı yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğünce Merkez
Av Komisyonu Kararı doğrultusunda Kavaklı
beldesinde yapılan barınak, avcıların hizmetine sunuldu.
Kırklareli Serhat Avcılar
ve Atıcılar Derneği işbirliğinde yapılan barınak içerisinde avcıların ısınabilmesi için soba ve dinlenebileceği alanlar bulunuyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz
ve Dernek Başkanı Çetin Karakoç barınağı incelemede bulundu.
Deniz, yaptığı açıklamada, sabit pencerelerin olduğu, içerisinden ateş edilmesini sağlayan mazgalları bulunmayan avcı barınağı uygulamasının talepler doğrultusunda devam edeceğini bildirildi.
Kavaklı,Merkez,Doğa Koruma ve Milli Parklar,Kırklareli
06 Aralık 2018 Perşembe 11:12