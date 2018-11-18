Kırklareli'nde Avcılar Denetlendi

Kırklareli
'nde, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında denetim yapıldı.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla sahada av yapanların belgelerini kontrol etti.
Denetimlerde 83 avcının belgelerini kontrol eden ekipler, usulsüz olarak avlandığı tespit edilen 1 kişi hakkında idari para cezası uyguladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sürdürülebilir avcılığın devamı için kontrol çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar,Kırklareli
18 Kasım 2018 Pazar 11:57