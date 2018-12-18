Kırklareli'nde Avcılar Denetlendi

Kırklareli
'nde, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında denetim yapıldı.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla avcıların belgelerini kontrol etti.
Denetimlerde 84 avcının belgelerini kontrol eden ekipler, herhangi gibi bir usulsüzlüğe rastlamadı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sürdürülebilir avcılığın devamı için kontrol çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar,Kırklareli
Kaynak: AA