Kırklareli'nde Avcılık Kursu Başladı

16 Aralık 2018 Pazar 11:15



16 Aralık 2018 Pazar 11:15

Kırklareli'nde avcılara yönelik eğitim kursu başladı.Halk Eğitimi Merkezi ile Serhat Avcılar ve Atıcılılar Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen kurs 32 saat sürecek.Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Bekar, kurs öncesi yaptığı konuşmada, avcılara silah eğitimi, yasal mevzuat, ekoloji ve çevre bilimleri, avcılığın tarihi, temel harita okuma ve av köpekleri hakkında bilgiler verileceğini söyledi.Kursta 26 kursiyerin eğitim gördüğü ifade eden Bekar, eğitimin ardından sınava tabi tutularak başarılı olan avcılara sertifika verileceğini kaydetti.Bekar, kurslar sayesinde kaçak avcılığın önüne geçilebileceğini belirtti.