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Kırklareli'nde "Bağ Bozumu Şenlikleri"

"11. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" temsili bağ hasadı etkinliği ile sona erdi.

15.09.2019 15:30Kırklareli'nde
"11. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" temsili bağ hasadı etkinliği ile sona erdi.
Kırklareli Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde Ahmetçe köyünde bir bağda gerçekleştirilen etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Özel, Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır ile vatandaşlar katıldı.
Çakır, burada yaptığı konuşmada, 11 yıldır Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri'ni kutladıklarını söyledi.
Şenlik kapsamında iki gün boyunca birçok etkinlik yapıldığını ifade eden Çakır, şenliğin dolu dolu geçtiğini belirtti.
Çakır, etkinliğe destek veren herkese teşekkür etti.
Başkan Yardımcısı Özel de şenliğin Kırklareli'ne yakışır şekilde kutlandığını dile getirdi.
Konuşmanın ardından Özel, Çakır ve beraberindekiler üzüm bağını hasat etti.

Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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