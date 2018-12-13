Kırklareli'nde "Bağımlılıkla Mücadele" Protokolü İmzalandı

13 Aralık 2018 Perşembe 17:27



13 Aralık 2018 Perşembe 17:27

Kırklareli'nde Yeşilay Kırklareli Şubesi ile İl Müftülüğü arasında "bağımlılıkla mücadele" protokolü imzalandı.Cazibe Merkezi'nde düzenlenen törende, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Vedat Açar ve İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş protokolü imzaladı.Protokolde imam ve müezzinlere, vatandaşların alkol, sigara ve uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığından kurtarılmasına yönelik eğitim verilecek.Açar, törende yaptığı konuşmada, insanlar üzerinde olumsuz etki yapan her türlü bağımlılıkla mücadele ettiklerini söyledi.Cami görevlilerinin bağımlılıkla mücadele konusunda çok büyük önem taşıdığını ifade eden Açar, imam ve müezzinlerin doğrudan vatandaşlarla iç içe olduklarını belirtti.Müftü Demirtaş da bağımlılıkla mücadele konusunda tüm çabayı göstereceklerini kaydederek, "Yeşilay şubesindeki herkesi tebrik ediyorum. İyi bir ekip ile yola çıkılınca verim alındığını görüyoruz. 2 yılda ekibi ile 12 bin kişi ile yüz yüze görüşülerek hizmet veriyorlar. Aynı özveriyi göstermemiz gerekir. Bu alanda din hizmetkarları olarak biz de çok güzel çalışma yapacağız." diye konuştu.