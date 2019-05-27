Kırklareli'nde barajda boğulan kişinin cesedi bulundu

Kırklareli
'nde barajda boğulan gencin cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, ailesi ile Demircihalil köyü Çağlayan
mevkisinde piknik yapan Deniz Ulutaş (23) baraj gölüne girdi.
Ulutaş'ın suda kaybolması üzerine yakınları durumu polise bildirdi. AFAD
ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, arama çalışmaları sonucu gencin cansız bedenine ulaştı.
Sinir krizi geçiren Ulutaş'ın yakınlarına sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ulutaş'ın cesedi, Kırklareli Devlet Hastanesi
morguna konuldu.
Çağlayan
, Kırklareli
, Güncel
Kaynak: AA