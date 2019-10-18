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Kırklareli'nde Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kırklareli'nde protokol üyeleri ve muhtarlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

18.10.2019 15:20Kırklareli'nde Barış Pınarı Harekatı'na destek
Kırklareli'nde protokol üyeleri ve muhtarlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde "Muhtarlar Günü" dolayısıyla gerçekleştirilen programın ardından Vali Osman Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, Belediye Başkan Vekili Esra Cansu Boyraz, Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe ile kurum müdürleri ve muhtarlar, Barış Pınarı Harekatı'nı asker selamı vererek destekledi.
Vali Bilgin, burada yaptığı konuşmada, harekatın Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.
Harekatın 9 gün önce başlatıldığını anımsatan Bilgin, Şöyle konuştu:
"Hükümetimizin dün akşam yaptığı anlaşmayla inşallah 120 saat sonra tüm bölge temizlenirse Türkiye için büyük bir kazanç olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletimizi yönetenler ve halkımızın desteği ile Türkiye daha güçlü yarınlara, daha güçlü geleceğe hazırlanıyor. Bunun da ayak seslerinin geldiğini duyuyoruz. İnşallah Ulu Önderin 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini zaten uyguluyoruz. Bize saldırmadıkları sürece, kimsenin malında, mülkünde, arazisinde, toprağında gözümüz yok."

Barış Pınarı Harekatı, Kırklareli, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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