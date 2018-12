Kırklareli'nde Bir Caz Şöleni Daha Yaşanacak

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:09



Kırklareli Belediye Başkanlığı'nın katkılarıyla, Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında, Kırklareli'nde caz müziğinin sevilen ismi olan Can Tutuğ sürpriz bir konuk sanatçı ile caz severlerin karşısına çıkacak.Daha önce caz müziğinde özgün olarak nitelendirilebilecek müzisyen ve sanatçılara ev sahipliği yaparak, beğeni kazanan sahne performansları gerçekleştiren Can Tutuğ, bu defa Genç İtalyan Besteci ve Vibrafonist Giovanni Perin ile "Giovanni Perin & Can Tutuğ-Double Vibes Quartet" konserinde aynı sahneyi paylaşacak.Yurt dışında saygın caz festivallerinde ve yarışmalarda yer alan, caz otoriteleri tarafından birçok ödüle layık görülen Giovanni Perin'e ayrıca kontrbasta Asal Altay ve davulda Selahattin Köksal eşlik edecek."Giovanni Perin & Can Tutuğ – Double Vibes Quartet" caz konseri, 15 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 20: 00'da, Kırklareli Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gösterilecek. - KIRKLARELİ