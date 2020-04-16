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Kırklareli'nde bir restorandan sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerine köfte ikramı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir restoranın sahibi, sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerine ücretsiz köfte dağıttı.

16.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:00
Kırklareli'nde bir restorandan sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerine köfte ikramı
Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde bir restoranın sahibi, sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerine ücretsiz köfte dağıttı.
İşletme sahibi Göker İltüzer, ilçede görevli sağlık çalışanları, polis ve jandarma ekiplerine köfte ikram etti.
İşletmeye gelemeyenlerin yemekleri ise çalıştıkları kuruma gönderildi.
İltüzer, gazetecilere yaptığı açıklamada, günün birlik ve beraberlik günü olduğunu söyledi.
Sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerinin zor bir görevi yerine getirdiğini, işletmelerin onlara destek olması gerektiğini vurgulayan Göker İltüzer, "Bu zor günler elbet geçecek. Biz de elimizden geldiğince bu süreci en yoğun şekilde yaşayan sağlık personelimize, polisimize ve kolluk kuvvetlerimize destek olmak istedik. Daima onların yanındayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Lüleburgaz, Kırklareli, Jandarma, Polis, Güncel
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