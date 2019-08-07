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Kırklareli'nde çiftçilere trafik eğitimi

Kırklareli'nde çiftçilere trafik kuralları eğitimi verildi.

07.08.2019 16:25 Kırklareli'nde çiftçilere trafik eğitimi
Kırklareli'nde çiftçilere trafik kuralları eğitimi verildi.
Kırklareli Ziraat Odası ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi işbirliğinde oda binasında gerçekleştirilen eğitime, Oda Başkanı Ekrem Şaylan ile çiftçiler katıldı.
Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinde görevli polis memuru Erkan Yıldız, çiftçileri tarımsal faaliyetlerde kullanılan araçlar ile trafikte güvenli seyir konusunda bilgilendirdi.
Oda Başkanı Şaylan, eğitimin ardından yaptığı konuşmada, tüm çiftçilerin özellikle bayram dönemlerinde trafik kurallarına en iyi şekilde riayet etmelerini istedi.
Bayramlarda trafik akışının son derece yoğun olduğunu anımsatan Şaylan, traktör, römork ve biçerdöverlerde yeterli aydınlatma ve uyarı donanımın olması gerektiğini belirtti.
Herkesin önce can ve mal güvenliğini ön planda tutmasını isteyen Şaylan, eğitime katılan çiftçilere ve eğitimde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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