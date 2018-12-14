Kırklareli'nde Çimento Fabrikasında Yangın

14 Aralık 2018 Cuma 11:42



14 Aralık 2018 Cuma 11:42

Kırklareli'nde bir çimento fabrikasında yangın çıktı.Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesi Camiikebir Mahallesi eski İstanbul Caddesi'nde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında, elektrik trafolarının olduğu binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Binadan duman çıktığını fark eden işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.