Kırklareli'nde dayısının oğlunu silahla yaralayan kişi yakalandı

Kırklareli'nde silahını temizlerken kazara dayısının oğlunu vurduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

06.06.2020 13:36 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:41
Kırklareli'nde silahını temizlerken kazara dayısının oğlunu vurduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Demirköy ilçesinin İncesırt köyünde yaşayan K.D. (65), iddiaya göre, silahını temizlediği sırada kazara dayısının oğlu Sami Davarcı'yı (65) sırtından yaraladı.
Şüpheli, olayın ardından otomobili ile köyden kaçtı. Yaralı Sami Davarcı, ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Davarcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Şüpheli K.D. jandarma ve polis ekiplerince kent merkezindeki evine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Kırklareli’nde dayısının oğlunu silahla yaralayan kişi yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Demirköy, Güncel, Haber

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