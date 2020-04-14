Kırklareli'nde define arayan bir şüpheli yakalandı
Vize ilçesinde bir şüpheli define ararken yakalandı.
14.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:40
Müsellim köyünde E.Y, kendisine ait arazide define arayan birinin olduğunu görmesi üzerine durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.
Jandarma ekipleri, şüpheli A.K'yi define aradığı sırada suç üstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan define aramda kullanılan bir dedektöre el konuldu.
Kaynak: AA